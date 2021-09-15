Рахимов выступил в защиту наставника "Спартака" Руя Витории после проигрыша "Легии". Он отметил, что руководству московского клуба не стоит принимать кардинальные решения после поражения от польской команды.
"Что происходит? Ничего не происходит. Думаю, поражение от "Легии" на последних минутах - это единственный эпизод, где они не доиграли в концовке. Сейчас им нужно просто переварить эту игру, но нельзя принимать каких-то резких решений.
Тренеру клуба можно предъявлять претензии, если перед стартом сезона покупаются пять игроков уровня Лиги чемпионов. Нужно все успокоить с верхушки клуба", - сказал Рахимов.
Источник: Матч ТВ
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Рахимов: "Спартаку" сейчас нельзя принимать какие-то резкие решения
Известный тренер Рашид Рахимов высказался о поражении "Спартака" от "Легии" во встрече первого тура групповой стадии Лиги Европы (0:1).
Фото: "Спартак"