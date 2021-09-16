Ломовицкий извинился перед болельщиками, а также признал, что плохо действовал на поле в матче с "Легией".
"Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провел ужасно. Я вообще не вошел в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол", - сказал Ломовицкий.
Отметим, что следующий матч в Лиге Европы "Спартак" проведет 30 сентября. "Красно-белые" будут противостоять "Наполи" в гостях.
Источник: Чемпионат
Дмитрий Комбаров: "Легия" спокойно бы боролась за топ-5 в РПЛ
Ломовицкий извинился перед болельщиками "Спартака" за поражение от "Легии"
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий принес болельщикам команды извинения за поражение от "Легии" в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы (0:1).
Фото: "Чемпионат"