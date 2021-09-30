Комбаров выделил самоотдачу, с которой действовали на поле футболисты "Спартака". Также он отдал должное мастерству игроков московской команды.
"Победа абсолютно заслуженная. Ребята вышли с полной самоотдачей, все выкладывались и убивались на поле. В начале было преимущество у "Наполи" и необязательный гол, но после удаления "Спартак" взял инициативу в свои руки - создавал моменты и доминировал. Забили три гола с трех ударов в створ благодаря мастерству футболистов - давайте оценивать позитивно", - сказал Комбаров.
Отметим, что благодаря победе в поединке с "Наполи" "Спартак" поднялся в турнирной таблице группы C и теперь занимает второе место (три очка). Неаполитанцы идут третьими, набрав одно очко.
Источник: Sport24
Дмитрий Комбаров: "Спартак" заслуженно победил "Наполи". "Красно-белые" играли с полной самоотдачей, убивались на поле
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров отреагировал на победу "красно-белых" над "Наполи" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы (3:2).
Фото: Sport24