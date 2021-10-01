- Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда "Спартак" проигрывает - команду все гнобят, как только выиграет - возносят. Нужно спокойнее отнестись к этой победе. Победа над "Наполи" еще не говорит о том, что "Спартак" восстановился, а тренер хорошо сработал. Да, игру провели хорошо, молодцы. Пусть двигаются дальше. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано, - передает слова Тарханова Sport24.
"Спартак" одержал волевую победу со счетом 3:2 в выездном матче Лиги Европы против итальянского "Наполи". На первой минуте встречи счет открыл хавбек "Наполи" Элиф Элмас. На 29 минуте игры за грубый фол был удален с поля защитник неаполитанцев Марио Руй. На 55 минуте Квинси Промес сравнял счет, а на 80 минуте Михаил Игнатов вывел красно-белых вперед. На 83 минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле защитник "Спартака" Максимилиан Кофрие. На 90 минуте Промес оформил дубль, в контратаке замкнув пас Соболева на пустые ворота, а на 90+4 минуте форвард хозяев Виктор Осимхен установил окончательный счет матча 2:3.
Калиниченко - о победе "Спартака" в Неаполе: удаление очень помогло, спасибо судье. Самое главное - команда билась
Тарханов: "Спартак" проигрывает - команду гнобят, выигрывает - возносят. Нужно спокойнее отнестись к победе над "Наполи"
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов дал комментарий по поводу победы "Спартака" над "Наполи" (3:2) в матче Лиги Европы.