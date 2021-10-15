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Ребров рассказал о провокациях со стороны Спаллетти по время матча "Наполи" - "Спартак"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о поведении главного тренера "Наполи" Лучано Спалетти во время очного матча в Лиге Европы (3:2 в пользу красно-белых).
Фото: ФК "Спартак"
- После красной карточки началась истерия у Спаллетти. Он очень хитрый, начал потихонечку провоцировать нашу скамейку. Говорил что-то в духе: "Вы чего повыскакивали? Сядьте вообще". У нас у многих были желтые, поэтому в перерыве Руй сказал: "Ребята, успокойтесь. Не будьте дураками, они провоцируют вас, хотят, чтобы вы тоже удалились, хотят уравнять составы", - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

В матче второго тура Лиги Европы "Наполи" - "Спартак" (2:3) неаполитанцы на 29 минуте остались в меньшинстве при счете 1:0 в свою пользу после удаления левого защитника Марио Руя. На 55 минуте игры Квинси Промес сравнял счет, а на 80-й Михаил Игнатов вывел красно-белых вперед. На 82 минуте был удален защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие, а на 90 минуте Промес забил третий гол москвичей, ставший победным. На 90+4 минуте Виктор Осимхен сократил отставание "Наполи", установив окончательный счет матча. На 90+11 минуте главный тренер хозяев поля Лучано Спаллетти получил красную карточку за неспортивное поведение.


Теги: Лига Европы Спартак Наполи Спаллетти Ребров
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