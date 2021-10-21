- В целом по игре "Локомотив" произвел не худшее впечатление. Если взять на вооружение столь интенсивный прессинг, освоить такую манеру игры, добавить слаженности, то потенциал виден. Однако к тому часу, когда это всё заработает - если заработает - важно не растерять все шансы. А в Лиге Европы "Локомотиву" после поражения от "Галатасарая" уже крайне трудно рассчитывать даже на третье место в группе. И турецкий клуб, и "Лацио", и "Марсель" в данный момент очевидно класснее, - передает слова Бубнова Sportbox.
"Локомотив" потерпел поражение в домашнем матче 3 тура Лиги Европы против стамбульского "Галатасарая" со счетом 0:1. Единственный гол забил на 82 минуте игры футболист турецкого клуба Мухаммед Актюркоглу. По итогам трех стартовых туров группового турнира "Локомотив" занимает четвертую, последнюю строчку в турнирной таблице группы E, в активе красно-зеленых 1 набранное очко. Возглавляет группу с 7 очками "Галатасарай", на втором месте находится итальянский "Лацио" - 4 очка, на третьей позиции французский "Марсель" - 3 очка.
Бубнов: "Локомотиву" уже трудно рассчитывать даже на третье место в группе ЛЕ
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Галатасарая" (0:1) в матче 3 тура Лиги Европы.
Фото: AFP