- Считаю ли Рассказова главным виновником поражения "Спартака" от "Лестера"? В этой ситуации хотел бы встать на сторону футболиста. Неудачные матчи бывают у всех. На поле нет игрока, даже самого выдающегося, который не допускал бы ошибок. Рассказов что, нарочно ошибался? Нет, конечно. Думаю, свою роль сыграла и текущая готовность Рассказова. До травмы он регулярно выходил в стартовом составе, а против "Лестера" вышел впервые после вынужденного перерыва, - передает слова Газзаева Sport24.
Матч 3 тура группового турнира Лиги Европы в группе C "Спартак" - "Лестер" завершился победой британского клуба со счетом 4:3. В составе англичан покер оформил 23-летний замбийский нападающий Патсон Дака, который несколько раз воспользовался позиционными ошибками защитника красно-белых Николая Рассказова, упускавшего его за спину. Рассказов заменил в стартовом составе "Спартака" дисквалифицированного за удаление в матче 2 тура против "Наполи" (3:2) бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.
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Газзаев: нет игрока, даже самого выдающегося, который не допускал бы ошибок. Рассказов что, нарочно ошибался?
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос о роли защитника "Спартака" Николая Рассказова в поражении от английского "Лестера" (3:4) в Лиге Европы.
Фото: РПЛ