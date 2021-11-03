Предполагалось, что третьим вратарем в заявке на эту игру будет Артем Ребров. Но 31 октября стало известно, что Ребров перешел на должность технического координатора, из-за чего он приостановил карьеру.
Даниил Марков является игроком молодежной команды "красно-белых", у него нет опыта игры за основную команду. В текущем сезоне 20-летний голкипер провел 1 матч в М-Лиге, в котором пропустил 1 мяч.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" - "Спартак" пройдет завтра, 4 ноября, в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Турции. Две недели назад команды встречались в Москве, в той игре волевую победу со счетом 4:3 одержал "Лестер".
Источник: Metaratings
Источник: 20-летний вратарь Марков попадет в заявку "Спартака" на матч Лиги Европы с "Лестером"
Голкипер "Спартака" Даниил Марков окажется в заявке "красно-белых" на игру 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
Фото: ФК "Спартак"