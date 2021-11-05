В частности, Рианчо выделил надежную игру "Спартака" в защите. По словам тренера, "красно-белые" в целом качественно действовали в поединке с "Лестером".
"Спартак" словно ожил. В обороне был порядок, ребята играли на задней линии здорово. Во многом такая уверенная игра помогла команде выглядеть достойно. "Спартак" вообще мог вырвать победу у англичан, но немного не хватило опыта, но это придет со временем. "Спартак" провел с "Лестером" матч высокого качества", - сказал Рианчо.
Отметим, что "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице группы C. Команда Руя Витории имеет в активе четыре очка. "Лестер" пребывает на третьем месте. В запасе английского коллектива пять очков.
Источник: Матч ТВ
Рианчо: "Спартак" провел с "Лестером" матч высокого качества
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением об игре команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Лестером" (1:1).
Фото: Sportbox