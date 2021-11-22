— УЕФА поддерживает регулярные контакты с Российским футбольным союзом, московским "Спартаком" и "Наполи" перед матчем Лиги Европы УЕФА на этой неделе, — цитируют пресс-службу УЕФА в "СЭ".
Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус в "Наполи сдали защитник Алессандро Дзаноли и нападающий Маттео Политано.
Матч "Спартак" — "Наполи" состоится 24 ноября в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало встречи: 18:30 мск.
Карпин: если Соболев будет в полном порядке, то он будет вызван в сборную России
Французская бригада арбитров обслужит матч "Спартака" с "Наполи" в Лиге Европы
УЕФА прокомментировал ситуацию с коронавирусом в "Наполи" перед игрой со "Спартаком"
Пресс-служба УЕФА прокомментировала ситуацию с заболевшими игроками "Наполи" перед матчем 5-го тура Лиги Европы со "Спартаком".
Фото: Getty Images