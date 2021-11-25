Комбаров отметил, что в Европе "Спартак" выступает лучше, чем "Зенит". По его словам, в Лиге Европы московская команда проявляет характер.
"Не кажется ли мне, что в Европе "Спартак" выглядит лучше, чем "Зенит"? Да, так и есть. "Спартак" много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример - домашний матч с "Лестером". Но что-что, а в Лиге Европы видно, как "Спартак" рубится и показывает характер", - сказал Комбаров.
Напомним, что накануне "Спартак" победил "Наполи" на своем поле в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Москвичи возглавили турнирную таблицу группы C, набрав семь очков. "Наполи" также набрал семь очков и идет вторым, уступая "Спартаку" по дополнительным показателям.
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий Комбаров сравнил выступления "Спартака" и "Зенита" в еврокубках
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о выступлении "красно-белых" в Лиге Европы.
Фото: РИА Новости