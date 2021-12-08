"События в этой группе показали, что фаворита в этой группе нет. У "Легии" есть много своих проблем. Внутри команды ходят разговоры разного характера. Но завтрашняя игра будет особенной. Для двух команд этот матч завтра будет как финал", - приводит слова Ковалевски "СЭ".
Встреча между "Легией" и "Спартаком" состоится уже завтра. Матч начнется в 20:45 по московскому времени. В случае победы "Спартак" гарантирует себе место в плей-офф Лиги Европы.
Ковалевски выступал за "Легию" с 1997 по 2002 год, когда перебрался в донецкий "Шахтер". Именно из "Шахтера" голкипер в итоге перешел в "Спартак", за который играл почти 5 лет. За эти годы поляк сыграл в 124 матчах за красно-белых и пропустил 150 мячей.
Ковалевски - о матче "Спартака" с "Легией": для обеих команд это будет, как финал
Бывший голкипер "Спартака" и "Легии" Войцех Ковалевски прокомментировал предстоящую встречу этих команд в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"