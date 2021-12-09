— Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет — битва все равно будет не на жизнь, а на смерть. Что же им еще делать? — рассказал Валуев в интервью "СЭ".
Матч "Легия" — "Спартак" состоится сегодня, 9 декабря. Начало: 20:45 мск. В случае победы команда Руя Витории гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Узнать подробнее о всех раскладах, при которых "Спартак" может выйти в плей-офф Лиги Европы, Лиги конференций или вовсе вылететь из турнира, можно здесь.
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Валуев: матч между "Спартаком" и "Легией" будет битвой не на жизнь, а на смерть
Депутат Госдумы Николай Валуев поделился эмоциями от предстоящего матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы.
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