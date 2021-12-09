По словам Смородской, она не ожидает ничего хорошего для "Локомотива" от игры с "Марселем". Бывший президент "Локо" также завила, что ей жалко игроков и болельщиков из-за того, в каком состоянии находится команда.
"От матча с "Марселем" нет никаких ожиданий, как и надежд, что "Локомотив" сможет обеспечить себе евровесну. Мы все видим ужасное моральное состояние команды, результаты в РПЛ. <...> В "Локомотиве" творится полное безобразие. Мне просто очень жалко клуб, футболистов и болельщиков", - заявила Смородская.
Отметим, что встреча "Марсель" - "Локомотив" пройдет сегодня, 9 декабря, в рамках завершающего тура групповой стадии Лиги Европы. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Смородская: в "Локомотиве" творится безобразие. Мне жалко клуб, игроков и болельщиков
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на вопрос об ожиданиях от матча команды с "Марселем" в Лиге Европы.
Фото: "Чемпионат"