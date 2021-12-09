Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы красно-белых над "Легией" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Это просто феноменальный результат! Выход из такой группы, в которой тебе противостоят "Наполи" и "Лестер" — огромное достижение. Это нельзя недооценивать. Я счастлив, что "Спартак" проявил смелость и показал командную игру, дух" , - сказал Каррера.
Напомним, что благодаря этой победе московский клуб занял первую строчку в группе C и вышел в 1/8 Лиги Европы. Ближайший матч "Спартак" проведёт против "Сочи" в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча начнётся 13 декабря в 19:00 по московскому времени.
Источник: Sport24
Каррера - о победе "Спартака" над "Легией": феноменальный результат! Хочется отметить всю команду и тренерский штаб
Бывший наставник красно-белых Массимо Каррера прокомментировал победу спартаковцев над "Легией" (1:0).
Фото: ТАСС