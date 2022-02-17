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Геркус: "Зенит" опытнее и амбициознее "Бетиса" в еврокубках

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о противостоянии "Зенита" и "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: РИА Новости
Геркус заявил, что "Зенит" более опытная команда по сравнению с "Бетисом", если говорить о выступлениях в еврокубках. Также он отметил, что петербургский клуб нуждается в успешной игре в Лиге Европы больше, чем соперник.

"Шансы у "Зенита" с "Бетисом" есть. Это футбол. Испанцы - не очень опытная команда в Европе. Они прекрасно выглядят в Ла Лиге, но это не значит, что они перенесут успех там в Лигу Европы. В еврокубковом плане "Зенит" опытнее и амбициознее. Успех в Лиге Европы петербургскому клубу сейчас нужнее, чем "Бетису". Мне кажется, что испанцы на этом турнире не так сфокусированы", - сказал Геркус.

Отметим, что первый матч плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" состоится сегодня, 17 февраля, на поле петербургской команды. Встреча начнется в 20.45 мск. В рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы "Зенит" и "Бетис" определят в двухматчевом противостоянии, кто отправится в 1/8 финала турнира.

Источник: Чемпионат

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Теги: Геркус Зенит Бетис
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