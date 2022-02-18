Накануне "Зенит" уступил дома "Бетису" в первом стыковом матче за попадание в 1/8 финала Лиги Европы (2:3). После игры Радимов, тренирующий "Зенит-2", отметил, что выездная победа над "Бетисом" в ответном матче - очень сложная задача для петербуржцев.
"Честно, положа руку на сердце, слабо верю, что "Зенит" обыграет "Бетис" в ответном матче. Сколько "Зенит" не выигрывает на выезде? Пять лет? <...> Очень хотелось бы ошибиться, что это не так, но на данный момент победить в гостях будет крайне сложно", - сказал Радимов.
Отметим, что второй матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет в Испании 24 февраля.
Источник: Чемпионат
Радимов: слабо верю, что "Зенит" обыграет "Бетис" в ответном матче. Победить в гостях будет крайне сложно
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем ответном матче между петербургской командой и "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: "Зенит"