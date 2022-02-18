Матч прошел вчера, 17 февраля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Бетиса". Уже к 18-й минуте петербуржцы проигрывали со счетом 0:2. Но "Зенит" к 28-й минуте сумел отыграть 2 мяча. Третий гол сине-бело-голубые пропустили в конце первого тайма.
"Как оценю результат? Давайте будем обсуждать по итогам двух матчей. Самое главное, что "Зенит" показал, что он в состоянии бороться на равных с "Бетисом", третьей командой чемпионата Испании", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Ответный матч в Севилье состоится в следующий четверг, 24 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, в эту стадию еврокубка напрямую вышел московский "Спартак", который занял первое место в группе.
В таблице Российской Премьер-лиги "Зенит" занимает 1-е место, в активе подопечных Семака 38 очков в 18 матчах.
"Зенит" в состоянии бороться на равных с третьей командой чемпионата Испании". Медведев - о поражении от "Бетиса"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал результат первого стыкового матча Лиги Европы против "Бетиса".
Фото: ФК "Зенит"