Онопко рассказал о сильном качестве "Бетиса", которое он заметил по первой игре испанской команды с "Зенитом".
"Для себя по первой игре с "Зенитом" еще раз отметил, насколько быстро "Бетис" выбегает в атаку на рывках, причем большими силами - по три-четыре, а то и пять игроков в этом участвуют, причем на максимальной скорости. <...> Потому и футбол у "Бетиса" зрелищный - это бросилось в глаза", - сказал Онопко.
Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" дома проиграл "Бетису" со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Испании завтра, 24 февраля.
Источник: Матч ТВ
Онопко высказался о сильных сторонах "Бетиса" в преддверии матча испанской команды с "Зенитом"
Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказался об игре "Бетиса", являющегося соперником "Зенита" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: Global Look Press