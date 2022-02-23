По мнению Петржелы, "Бетис", вероятно, обыграет "Зенит" в предстоящем матче. Тренер отметил, что удивится, если петербуржцы победят испанскую команду.
"В ответном матче победит "Бетис". Они играют с начала года, а "Зенит" - нет. Игровой тонус за хозяевами, да еще и болельщики будут гнать вперед. <...> У "Зенита" есть мизерные шансы. Победа - это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив", - сказал Петржела.
Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Бетис" победил на выезде "Зенит" со счетом 3:2. Ответная игра в Испании пройдет завтра, 24 февраля. Начало - в 23.00 мск.
Источник: Чемпионат
Петржела: у "Зенита" - мизерные шансы на победу в игре с "Бетисом"
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мыслями об ответном матче петербургской команды с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: "Зенит"