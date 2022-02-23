Фекир и компания не позволят команде Семака пройти дальше. Превью матча 1/16 финала Лиги Европы "Бетис" — "Зенит"

Первый матч в Санкт-Петербурге "Бетису" проигран (3:2), но с весьма неплохой игрой. Шансы на ничью и даже победу у "Зенита" были, но их развеяли действия собственных футболистов. Сегодня — ответная игра. Больше нет понятия "гостевой гол". "Зенит" едет в Севилью с отставанием, но вполне отыгрываемым.
Может ли этот матч повлиять на судьбу Сергея Семака в "Зените"?
У "Зенита" сильнейший состав в Российской Премьер-Лиги. Даже с учётом конкурента в лице "Динамо" в нынешнем сезоне, у команды Семака по-прежнему огромное преимущество и возможности для того, чтобы завоевать трофей в четвертый раз подряд. Но вряд ли клуб ежегодно усиливает состав на десятки миллионов евро лишь для того, чтобы укрепит положение в РПЛ.
Семак нередко повторяет, что нынешние результаты "Зенита" в Европе — наш максимум. Но у "Зенита" сильнейшая подборка легионеров, траты на которых должны окупаться в Европе. Вряд ли последние места в Лиге чемпионов и 1/16 финала Лиги чемпионов — то, что нужно, когда ты обладаешь таким составом.
Учитывая уверенную игру "Зенита" в РПЛ и не очень в еврокубках, шанс на то, что Семак покинет команду в конце сезона есть. Но он не такой большой: чемпионство в России всё равно нужно уметь завоевывать.
"Бетис" силён, но с ним можно играть
Эта показала первая игра в Санкт-Петербурге. Но на "Бенито Вильямарин" смогут выйти и Набиль Фекир, и Серхио Каналес. Француз отбыл трёхматчевую дисквалификацию, из-за которой пропускал встречу в России. Испанец выздоровел после болезни. На двоих у них 31 результативное действие в нынешнем сезоне и статус самым опасных игроков нынешнего "Бетиса" Мануэля Пеллегрини.
После первого матча с "Зенитом" "Бетис" в чемпионате Испании чуть было не упустил победу над "Мальоркой". Гости забили на 75 и лишь точный удар Вильяма Жозе на 83-й минуте с пенальти позволил "Бетису" продолжить победную серию в Ла Лиге.
У "Зенита" были хорошие моменты в первом матче с участием Дзюбы, Кузяева, в конце был эпизод с Алберто. "Зенит" не проиграл без шансов и вполне может зацепиться за нужный результат в Испании, если не будет дарить возможности сопернику сам.
Где смотреть матч, во сколько начало
Матч "Бетис" — "Зенит" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье начнётся сегодня в 23:00 мск. Это ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой гостевой команды со счётом 3:2. Отметим, что в еврокубках не действует правило выездного гола: если "Зенит" победит 1:0, то матч перейдёт в дополнительное время.
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ".