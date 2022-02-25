Смородская отметила, что результат матча справедлив. Также она заявила, что не согласна с похвалой в адрес "Зенита".
"Игра по счету. Я не увидела никаких подвигов или задумок. Счет 0:0 - он и есть 0:0. Не согласна с похвалой в адрес "Зенита" после матча", - сказала Смородская.
Отметим, что, сыграв вничью с "Бетисом", "Зенит" прекратил выступления в Лиге Европы. Первая встреча плей-офф завершилась победой "Бетиса" со счетом 3:2. В итоге испанская команда вышла в 1/8 финала ЛЕ, победив по сумме двух матчей.
Источник: Чемпионат
Смородская: не согласна с похвалой в адрес "Зенита" после матча с "Бетисом"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на результат ответного матча "Зенита" с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы (0:0).
Фото: Global Look Press