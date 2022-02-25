Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
1 - 0 1 0
Норвич2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
2 - 0 2 0
Эльче2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Милан
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
Интер2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
2 - 3 2 3
Ренн2 тайм
Сделать ставку

Каррера: у "Лейпцига" есть преимущество в матчах со "Спартаком"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от противостояния красно-белых с "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: Getty images
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

"Я думаю, что у "Лейпцига" есть преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой и он провел больше игр. "Спартак" недавно сменил тренера и играл только товарищеские матчи. Это значит все и ничего, потому что только на поле всегда все доказывается!" - сказал Тедеско.

Первый матч "Спартака" с "Лейпцигом" пройдет 10 марта в Германии. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра состоится 17 марта на нейтральном поле. Напомним, сегодня исполком УЕФА принял решение запретить российским клубам проводить матчи под эгидой УЕФА на территории Российской Федерации на неопределенный срок.

Источник: Metaratings

Сербия согласна на проведение домашних для российских клубов матчей


Теги: Каррера Спартак РБ Лейпциг
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Каррера: у "Лейпцига" есть преимущество в матчах со "Спартаком"
Дебютный гол экс-защитника "Динамо" Морозова помог "Целе" победить в матче чемпионата Словении
Языджи прокомментировал скандальный ролик ЦСКА про "Наташ" 3
В России впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах 4
СМИ: инвесторы готовят предложение Абрамовичу по покупке "Челси" 7
"По-моему, на данный момент это делать незачем". Терехин - о переносе матчей российских клубов на нейтральные поля 2 эксклюзив
Сербия согласна на проведение домашних для российских клубов матчей 4
Понсе - в запасе "Эльче" на матч против "Леванте"
Источник: Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом" 32
Божович: "Сочи" - очень непростая команда. Они идут на 3-м месте, потому что играют в очень качественный футбол
Романцев: не буду оформлять Fan ID 3
Парфенов: матч "Спартак" - "Лейпциг" надо перенести в Белград
СМИ: УЕФА планирует отказаться от сотрудничества с "Газпромом" 27
Роналду не будет летать "Аэрофлотом", Европа отказывается от "Газпрома". Как санкции бьют по российским спонсорам 3
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил, что покинет команду после ЧМ-2022
Болельщики ЦСКА отказались от звуковой поддержки в игре со "Спартаком" 2
МОК призвал не проводить соревнования в России и Белоруссии, а также не использовать их флаги 10
Рибери: Левандовски заслужил "Золотой мяч" в прошлом году
Кокорин не вошел в заявку "Фиорентины" на матч против "Сассуоло"
Губерниев - об игре "Спартака" с ЦСКА: я жду хорошего футбола. Таких матчей в России буквально несколько
Каррагер: если Лукаку не прибавит, ему нечего делать в "Челси" в следующем сезоне
"Пока у меня масса опасений". Пресняков - о "Спартаке" перед игрой с ЦСКА 1
Роналду: мне не надо говорить, что я очень хорош - есть статистика
Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча "Спартак" - ЦСКА
"МЮ" намерен подписать защитника "Челси" Рюдигера
Тедеско: матчи со "Спартаком" будут особенными для меня 3
"Это дополнительная мотивация, мы очень воодушевлены". Тренер "ПСЖ" Почеттино - о переносе финала Лиги чемпионов в Париж
Кечинов: не думаю, что в попадании "Спартака" на команду Тедеско есть злая ирония судьбы 1
Медведев: "Зенит" показал, что может конкурировать с одним из ведущих клубов Испании 7
Каттани: "Лейпциг" - очень хорошая команда, но "Спартак" сделает все возможное, чтобы справиться с задачей
Все новости
-