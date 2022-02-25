Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
"Я думаю, что у "Лейпцига" есть преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой и он провел больше игр. "Спартак" недавно сменил тренера и играл только товарищеские матчи. Это значит все и ничего, потому что только на поле всегда все доказывается!" - сказал Тедеско.
Первый матч "Спартака" с "Лейпцигом" пройдет 10 марта в Германии. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ответная игра состоится 17 марта на нейтральном поле. Напомним, сегодня исполком УЕФА принял решение запретить российским клубам проводить матчи под эгидой УЕФА на территории Российской Федерации на неопределенный срок.
Источник: Metaratings
Сербия согласна на проведение домашних для российских клубов матчей
Каррера: у "Лейпцига" есть преимущество в матчах со "Спартаком"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от противостояния красно-белых с "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.
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