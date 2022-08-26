"Наша цель в группе – показать качественный футбол против сильных соперников и ещё несколько раз удивить футбольную Европу. Да, мы играем за Полярным кругом, но не волнуйтесь, в Будё никто не замёрзнет – у нас на стадионе будет очень жарко!" - цитирует Хайкина "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 26 августа в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Команда Хайкина "Буде-Глимт" попала в группу А, где сыграет с лондонским "Арсеналом", голландским "ПСВ" и швейцарским "Цюрихом".
"Буде-Глимт" был в одном шаге от того, чтобы впервые в своей истории сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, но в решающем раунде норвежская команда уступила загребскому "Динамо" (1:0; 1:4). До хорватского клуба "Буде-Глимт" прошел сразу три соперника в отборочных этапах: фарерский "Клаксвик" (3:0; 1:3), североирландский "Линфилд" (0:1; 8:0) и литовский "Жальгирис" (5:0; 1:1).
Первый тур группового этапа Лиги Европы стартует 8 сентября.
Хайкин: наша цель в группе ЛЕ – еще несколько раз удивить футбольную Европу. У нас на стадионе будет жарко!
Голкипер норвежского "Буде-Глимт" Никита Хайкин поделился эмоциями от результата жеребьевки Лиги Европы.
Фото: ФК "Буде-Глимт"