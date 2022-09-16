"Идём от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае ? я на финале буду. Если получится, что не зрителем – будет круче", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова вчера, 15 сентября обыграл "Монако" во втором туре группового этапа Лиги Европы (1:0). После этой победы венгерский клуб единолично возглавил квартет H, на три очка опережая "Монако" и "Трабзонспор".
Кроме того, подопечные Черчесова являются одной из шести команд во всем турнире, которые набрали стопроцентное количество очков в стартовых двух турах.
Черчесов: в любом случае буду на финале Лиги Европы. Если получится, что не зрителем - будет круче
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий финал Лиги Европы.
Фото: РФС