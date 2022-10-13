Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Трабзонспором"

"Монако" опубликовал стартовый состав на матч с "Трабзонспором".

Фото: ФК "Монако"

Команды встретятся в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени. В основе монегасков на поле появится российский полузащитник Александр Головин.



В преддверии встречи "Монако" занимает второе место в группе H в Лиге Европы. Турецкий клуб отстает от сегодняшнего соперника на три очка. В случае победы "Монако" может гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы.

