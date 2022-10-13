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Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Трабзонспором"

"Монако" опубликовал стартовый состав на матч с "Трабзонспором".
Фото: ФК "Монако"
Команды встретятся в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени. В основе монегасков на поле появится российский полузащитник Александр Головин.

В преддверии встречи "Монако" занимает второе место в группе H в Лиге Европы. Турецкий клуб отстает от сегодняшнего соперника на три очка. В случае победы "Монако" может гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы.


Головин Монако Трабзонспор Лига Европы
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