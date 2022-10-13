"Реал Сосьедад" разгромил "Шериф" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
4-й тур
Группа Е
"Реал Сосьедад" 3:0 "Шериф"
Голы: Серлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81.
4-й тур
Группа Е
"Реал Сосьедад" 3:0 "Шериф"
Голы: Серлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Арамбарри, 74), Ле Норман, Пачеко, Рико, Мендес (Гонсалес, 62), Сильва (Наварро, 46), Гевара, Турриентес, Серлот (Кубо, 62), Фернандес (Каррикабуру, 46).
"Шериф": Челядник, Ренан Гедес, Раделич, Кики (Игнатов, 84), Зоури, Кпозо, Бадоло, Диоп, Мудасиру, Пернамбуко (Херон, 75), Рашид (Визеу, 80).
Предупреждения: Мудасиру, 14, Зоури, 25, Рико, 37.
Удаление: Зоури, 33.