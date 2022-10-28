- Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определенное разочарование от того, что не удалось удержать победу. Все-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счете. С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать, - приводит комментарий Головина Sport24.
В рамках 5 тура Лиги Европы "Монако" на выезде сыграл с «Ференцварошем». Матч закончился со счетом 1:1. На 31 минуте форвард монегасков Бен-Йеддер после прострела ударом пяткой вывел гостей вперед. На 81-минуте матча игрок венгерского клуба Сакариассен ударом в ближний угол сделал счет равным.
Наставником «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.
«Монако» располагается на второй строчке в группе H. На счету команды 7 очков после 5 туров. Монегаски опережают, идущий третьим «Трабзонспор» на одно очко. Венгерский «Ференцварош» набрал 10 очков и досрочно выиграл группу. В шестом туре "Монако" встретиться с сербской "Црвеной Звездой". Матч пройдет на стадионе "Луи II"
Головин – о ничьей с "Ференцварошем": неплохая игра, но есть разочарование, что не удалось удержать победу
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал исход встречи против «Ференцвароша» (1:1) в ЛЕ.
Фото: Global Look Press