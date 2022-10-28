- Головина сложно прикрыть. У нас в центре поля нет такого игрока, который может это сделать. Саша - быстрый и разворотливый. Какие-то вещи смогли закрыть, но на стандартах он очень хорош - всё исполняет. Противоядия от стандартов Головина нет - мы же ему не свяжем ноги, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
В рамках 5 тура группового раунда Лиги Европы венгерский "Ференцварош" под руководством экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова сыграл на своем поле вничью с "Монако" (1:1), за который выступает российский полузащитник Александр Головин. 26-летний Головин вышел в стартовом составе монегасков и сыграл против клуба из Будапешта полный матч. Ранее футболист и тренер пересекались во время работы в сборной России. В текущем сезоне выступающий за "Монако" с июля 2018 года Головин провел за свой клуб 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них 1 голом и 3 результативными передачами.
Черчесов: нет противоядия от стандартов Головина - мы же не свяжем ему ноги
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал об игре своей команды против российского хавбека "Монако" Александра Головина.
Фото: МатчТВ