- Станислав Черчесов впервые за 47 лет вывел "Ференцварош" в плей?офф еврокубка. Поздравили коллегу?
- Не писал. Это великолепный успех.
- Выходит, есть у нас качественная тренерская школа?
- А кто говорит, что нет?
- Куда ни плюнь, слышны разговоры.
- Вот плюньте в тех людей, - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Напомним, "Ференцварош" под руководством Черчесова накануне гарантировал себе выход в 1/8 Лиги Европы благодаря ничьей с "Монако" (1:1) в 5-м туре группового этапа турнира. Теперь венгерский клуб уже не опустится ниже первой строчки в группе. Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре прошлого года. В прошлом сезоне клуб с ним стал победителем чемпионата Венгрии и Кубка Венгрии, оформив золотой дубль.
Карпин - о выходе "Ференцвароша" Черчесова в 1/8 Лиги Европы: великолепный успех
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин оценил успехи Станислава Черчесова в "Ференцвароше".
Фото: ФК "Ференцварош"