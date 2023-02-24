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Черчесов – о победе "Байера" над "Монако" Головина: это были равные соперники, которые решали все в серии пенальти

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Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов оценил игру полузащитника "Монако" Александра Головина и нападающего "Байера" Сердара Азмуна в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Ференцварош"
– Считаю, что Головин сейчас один из лидеров "Монако". В четверг Александр провел достойный матч, а сама встреча получилась такой же интригующей, как и неделей ранее. Это были равные соперники, которые решали все в серии пенальти. Один из них реализовал как раз Азмун, который пока мало играет за "Байер". Не знаю, в чем там дело, но мы хорошо знаем иранца, – приводит слова Черчесова "СЭ".

Накануне "Байер" вышел победителем из противостояния в рамках 1/16 финала Лиги Европы с "Монако". Первая встреча в Леверкузене завершилась победой гостей со счетом 3:2. Команде Хаби Алонсо удалось с таким же результатом 3:2 взять верх на выезде на стадионе "Луи II".

Поскольку общий счет двух матчей получился равным, для определения победителя потребовалась серия пенальти. В ней сильнее оказалась немецкая команда. Жеребьевка, которая состоялась сегодня в швейцарском Ньоне, определила в соперники "Байеру" в 1/8 финала Лиги Европы венгерский "Ференцварош" под руководством экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.


Байер Монако Головин Лига Европы Черчесов
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