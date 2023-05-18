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Мостовой считает "Севилью" фаворитом в ответной игре 1/2 финала Лиги Европы против "Ювентуса"

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворита в ответном матче полуфинальной стадии Лиги Европы между "Севильей" и "Ювентусом".
Фото: РИА Новости
– Думаю, "Севилья" является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов. Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром. Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч, — передает слова Мостового "Газета.Ru".

Ответная игра полуфинальной стадии Лиги Европы между "Севильей" и "Ювентусом" состоится сегодня, 18 мая 2023 года, на арене "Рамон Санчес Писхуан" в Испании. Начало данного поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Первая встреча "Ювентуса" и "Севильи" прошла 11 мая в Турине. Большую часть той игры испанцы вели с разницей в один мяч. Однако итальянская команда в компенсированное время ушла от поражения, сыграв с красно-белыми вничью – 1:1.

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Мостовой Ювентус Севилья
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