- После ухода из Леверкузена Луневу нужен был клуб, в котором он мог реализовать своё мастерство и умение, которые накопил за два года в топ-клубе. В первую очередь это должен был быть клуб, который играет в еврокубках. "Карабах" оказался именно такой командой, которая была необходима Андрею в тот момент! "Карабах" нашел вратаря, которого искал для решения своих задач. Практически во всех матчах национального чемпионата и Лиги Европы все решающие очки "Карабах" набрал с помощью Андрея, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 32-летний российский голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв занял третье место по количеству спасений своих ворот среди всех вратарей группового этапа Лиги Европы.
В августе 2023 года Лунёв на правах свободного агента подписал контракт с "Карабахом" и провёл в составе нового клуба 15 матчей во всех турнирах при 14 пропущенных голах, 7 встреч завершив "всухую". До этого в течение двух полных сезонов Андрей был запасным голкипером немецкого "Байера" из Леверкузена, сыграв за "аспириновых" в 3 матчах за два года.
Кафанов: "Карабах" оказался той командой, которая была необходима Лунёву. Все решающие очки - с помощью Андрея
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал попадание российского голкипера "Карабаха" Андрея Лунёва в топ-3 группового этапа Лиги Европы по количеству спасений.
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