- Начиная с осени прошлого года, когда Андрей пришел в "Карабах", он играет стабильно хорошо. Не было ни одного матча, где бы он сделал какую-то грубую ошибку и команда потеряла из-за этого очки. В чемпионате Азербайджана и в еврокубках он только приносит очки своей игрой. В еврокубках он сделал 37 сейвов, и это очень высокий показатель. В том, что команда вышла из группы, а теперь идёт ещё дальше, его заслуга очень большая. На мой взгляд, это лучший период Андрея в карьере, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
32-летний российский вратарь Андрей Лунёв выступает за азербайджанский "Карабах" из Агдама с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 матча за клуб во всех турнирах и 29 пропущенных голов, при этом 7 матчей Андрей завершил, не пропустив ни одного мяча.
В Лиге Европы текущего сезона "Карабах" вышел в плей-офф со второго места из группы с немецким "Байером", норвежским "Мольде" и шведским "Хеккеном", в 1/16 финала команда Лунёва выбила португальскую "Брагу" (4:2 в гостях, 2:3 д.в. после 0:2 на своём поле). В 1/8 финала азербайджанцы вновь встретятся с "Байером", из которого российский голкипер и перешёл к ним летом 2023 года.
Кафанов: Лунёв играет за "Карабах" стабильно хорошо. Это лучший период Андрея в карьере
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выступление голкипера Андрея Лунёва за азербайджанский "Карабах".
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