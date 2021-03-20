"Мы ведем постоянные переговоры с Федерацией футбола Франции, с УЕФА. На данный момент у нас есть продвижение в решении этого вопроса, но сказать конкретно, приедет он в Сочи или нет, мы сможем чуть позже", - приводит слова пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова корреспондент Rusfootball.info.
Отметим, ранее сообщалось, что хавбек "Монако" Александр Головин не сможет поучаствовать в домашнем матче сборной России со Словенией в рамках отбора на ЧМ-2022. Причиной назывались антиковидные ограничения со стороны Лиги 1.
Вместе с тем СМИ также сообщали, что Головин, вероятно, все же поучаствует в домашнем матче со Словенией. Указывалось, что РФС сумел договориться со всеми заинтересованными сторонами.
Источник: Головин вскоре присоединится к сборной России и сможет сыграть против Словении
В сборной России высказались о возможном участии Головина в матче со Словенией
В сборной России рассказали о ситуации с возможным участием полузащитника Александра Головина в игре против команды Словении.
Фото: Reuters
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