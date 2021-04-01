— В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди всё это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами всё видите, — рассказал Попов в интервью "РБ-Спорт".
42-летний Попов практически всю игровую карьеру провел за "Амкар" из своего родного города, но с 2008 по 2010 год защищал цвета казанского "Рубина".
32-летний Дзюба дебютировал в сборной России 11 ноября 2011 года. С тех пор нападающий провел за команду 50 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач. После ухода из сборной Игоря Акинфеева Дзюба стал капитаном.
57-летний Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. С тех пор команда провела 52 матча, в которых 23 раза победила, 10 раз сыграл вничью и 19 раз проиграла.
Попов: негатив к сборной я связываю с личностями Черчесова и Дзюбы
Бывший защитник "Амкара" Алексей Попов высказался о сборной России.
Фото: Getty Images
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