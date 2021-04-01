- 6 очков - это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача - получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема. Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий как в "Монако"? - передает слова Попова "РБ-Спорт".
Сборная России после 3 стартовых туров европейского квалификационного турнира к Чемпионату мира 2022 года в Катаре занимает вторую строчку в турнирной таблице группы, набрав 6 очков (выездная победа над Мальтой 3:1, домашняя победа над Словенией 2:1, выездное поражение от Словакии 1:2). Также 6 очков у лидирующих хорватов, которые опережают команду Станислава Черчесова по разнице мячей. 5 очков заработала сборная Словакии, 4 - у Кипра, 3 - у Словении, 1 - у Мальты.
Экс-защитник "Амкара" Попов: Черчесов нормальный физрук. Но где развитие игроков, где рост?
Бывший защитник "Амкара" Алексей Попов прокомментировал результаты сборной России в мартовских матчах европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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