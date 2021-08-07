Матч 6 тура квалификации к ЧМ-2022 Россия - Мальта с высокой степенью вероятности будет проведен в Москве на "Открытие Банк Арене", сообщают СМИ.
По данным источника, именно домашний стадион "Спартака" является основным кандидатом на организацию отборочного матча сборных России и Мальты. На данный момент договор между руководством арены и РФС еще не подписан.
Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой РФС принял решение перенести в Москву домашние встречи первой и молодежной сборных России 7 сентября, которые изначально должны были пройти в Волгограде и Саранске соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: стадион "Спартака" - самое вероятное место проведения матча Россия - Мальта
Отборочный матч к Чемпионату мира-2022 между сборными России и Мальты с высокой вероятностью пройдет на "Открытие Банк Арене".
Фото: РФС
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