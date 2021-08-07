СМИ: стадион "Спартака" - самое вероятное место проведения матча Россия - Мальта

Отборочный матч к Чемпионату мира-2022 между сборными России и Мальты с высокой вероятностью пройдет на "Открытие Банк Арене".

Фото: РФС