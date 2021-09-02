Григорян: игрокам сборной России неправильно говорить о том, что их удовлетворил счет матча с Хорватией

Григорян заявил, что считает ничейный результат приемлемым для сборной России. Вместе с тем он отметил, что игрокам национальной команды не следует говорить об удовлетворенности исходом встречи с хорватами.
"Считаю, результат приемлемый. Другое дело, что самим футболистам сборной категорически неправильно высказываться в том духе, что счет их удовлетворил. Почему? В этом есть момент самоуничижения. Любой футболист, который публично высказывается, что для него ничья с хорватами - это достойный результат, не должен этого делать в принципе. С этого понимания и начинается достижение больших результатов. Игрок не только для прессы не должен так говорить - он внутри себя не должен быть удовлетворен ничьей с Хорватией", - сказал Григорян.
Отметим, что сборная России, набрав семь очков, пребывает на втором месте в турнирной таблице квалификационной группы H. Хорваты также набрали семь очков и опережают команду Валерия Карпина по дополнительным показателям. В следующем туре отборочного раунда ЧМ россияне встретятся с Кипром на выезде. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 19.00 мск.
Источник: Sport24
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Российский тренер Александр Григорян высказался о результате матча квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия - Хорватия (0:0).
Фото: РИА Новости
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