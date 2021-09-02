Черданцев заявил, что не понимает, как можно быть довольным ничьей на своем поле против сборной Хорватии. Также он упомянул поражение хорватов от словенцев в первом туре отборочного раунда ЧМ.
"Я не понимаю, когда Заболотный после матча говорит, что доволен ничьей. Ну как можно быть довольным ничьей на своем поле, когда эту Хорватию (причем в более сильном составе) в первом туре обыграла Словения. Мы что, хуже Словении? Что за уничижительное отношение к самим себе? Меня эта психология просто убивает, не понимаю и не принимаю ее", - сказал Черданцев.
Источник: Матч ТВ
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Черданцев: как можно быть довольным ничьей на своем поле, когда эту Хорватию обыграла Словения
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об отношении игроков сборной России к результату матча отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).
Фото: "Матч ТВ"
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