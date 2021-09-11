- Понятно, что к каким-то нашим упражнениям он не подключался, но в общем подсказывал, общался на равных со всеми. Карпин где-то может расслабить, где-то встряхнуть. Он обычный человек. Закрытым он никак быть не может – он же тренер сборной! Где-то шутит, где-то наоборот. Самое смешное – это когда сказал, что лучше пойдет с журналистами общаться, после того как на камеру не смог забить гол, - передает слова Максименко "Чемпионат".
Сборная России прошла первые сборы под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В трех матчах, состоявшихся под его руководством, наша национальная команда набрала 7 очков и не пропустила ни одного гола: сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала две победы над Кипром и Мальтой (обе по 2:0). После 6 туров отборочного турнира сборная России находится на второй строчке турнирной таблицы с 13 очками, столько же у лидирующей сборной Хорватии; у идущей третьей Словакии 9 очков. На одном из видеороликов со сборов национальной команды Валерий Карпин, не забив гол во время одного из челленджей, пошутил, что лучше пойдет пообщаться с журналистами.
Максименко рассказал о лучшей шутке Карпина на тренировке сборной России
Голкипер "Спартака" и сборной России Александр Максименко рассказал об общении с главным тренером Валерием Карпиным на тренировках национальной команды.
Фото: РФС
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