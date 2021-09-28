Сафонов, в частности, отметил, что тренерский штаб сборной решил сделать ставку на опытных игроков, поскольку у команды нет времени на эксперименты. Также он высказался о перспективах в национальной команде форварда "Уфы" Гамида Агаларова и оценил решение включить в заявку полузащитника "Динамо" Дениса Макарова.
"У нас сейчас нет времени для экспериментов, поэтому сделана ставка на опыт, вернулся в сборную Глушаков. Не думаю, что Агаларов получит много времени, поскольку будут выходить те, кто более опытный. Макаров в последних матчах забивал и отдавал, поэтому его и оставили в заявке. Плюс он часто бьет издали, поэтому вполне вероятно, что это будет подходить под определенную игровую модель", - сказал Сафонов.
Источник: Матч ТВ
Объявлен окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Алексей Сафонов: не думаю, что Агаларов получит много времени в сборной. Будут выходить более опытные игроки
Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался об окончательной заявке сборной России на октябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022.
Фото: "Уфа"