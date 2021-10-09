"Какое место в группе отборочного турнира перед ЧМ-2022 займет сборная России? Не знаю, я не гадаю на кофейной гуще. Я реалист, мы обязаны выходить на крупный турнир. Это лакмусовая бумажка всего российского футбола. А с первого места или через стыки - значения не имеет", - передают слова Кобелева "Известия".
Напомним, что сборная России занимает 2-е место в группе H. После 7-и туров у подопечных Карпина 16 очков. Следующий матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 состоится завтра, 11 октября, в 21:45 по московскому времени. Сборная России встретится со Словенией, которая расположилась на 3-й строчке. В активе соперника 10 баллов.
Кобелев: сборная России обязана выходить на крупный турнир
Экс-тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев поделился мнением о выходе сборной России на Чемпионат мира 2022.
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