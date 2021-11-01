Дасаев спрогнозировал, кто будет основным вратарем сборной России в ближайших матчах

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказал предположение касательно первого номера в воротах российской сборной в отборочных матчах к ЧМ-2022.

Фото: "СЭ"





"Я думаю, что Сафонов будет основным вратарем, как и в последние две игры, он неплохо сыграл. Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гильерме. Не мне решать, кто попадет в тройку вратарей, это решит тренер, трудно сказать", - заявил Дасаев.



Отметим, что в ноябре сборная России проведет заключительные матчи в групповом раунде отборочного цикла ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина встретится с Кипром и Хорватией.



Матч с Кипром пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. С хорватами сборная России встретится 14 ноября в Сплите. Стартовый свисток будет дан в 17.00 по московскому времени.



Источник: Дасаев предполагает, что основным голкипером сборной России в ближайших матчах будет Матвей Сафонов."Я думаю, что Сафонов будет основным вратарем, как и в последние две игры, он неплохо сыграл. Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гильерме. Не мне решать, кто попадет в тройку вратарей, это решит тренер, трудно сказать", - заявил Дасаев.Отметим, что в ноябре сборная России проведет заключительные матчи в групповом раунде отборочного цикла ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина встретится с Кипром и Хорватией.Матч с Кипром пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. С хорватами сборная России встретится 14 ноября в Сплите. Стартовый свисток будет дан в 17.00 по московскому времени.Источник: ТАСС