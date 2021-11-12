"Думаю, это была лучшая игра в моей карьере". Кварацхелия - о дубле в ворота Швеции

Полузащитник "Рубина" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал победу национальной команды в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Швецией (2:0).

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"Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам", - цитирует Кварацхелию



Сборная Грузии набрала 7 очков в 8 матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 и занимает 4-е место в группе B. Матч против Швеции стал для Грузии заключительным в квалификации на мундиаль. 15 ноября грузинские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Узбекистана. Эта игра начнется в 17:00 мск.



Полузащитник Хвича Кварацхелия в составе сборной Грузии провел 11 матчей и забил 5 голов. Дублем в этой встрече отметился Хвича Кварацхелия."Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам", - цитирует Кварацхелию Sputnik Грузия Сборная Грузии набрала 7 очков в 8 матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 и занимает 4-е место в группе B. Матч против Швеции стал для Грузии заключительным в квалификации на мундиаль. 15 ноября грузинские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Узбекистана. Эта игра начнется в 17:00 мск.Полузащитник Хвича Кварацхелия в составе сборной Грузии провел 11 матчей и забил 5 голов.