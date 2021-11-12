Напомним, что накануне на "Газпром Арене" прошел матч отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0). Качество газона на стадионе еще до игры раскритиковал наставник сборной России Валерий Карпин.
По словам Медведева, в преддверии игры сборных России и Кипра были нарушены процедуры подготовки поля "Газпром Арены".
"Мы были уверены, что поле, которое было даже не в удовлетворительном, а в хорошем состоянии после матча с "Динамо", будет подготовлено к игре сборных. К сожалению, были нарушены определенные процедуры подготовки поля, поэтому оно пострадало и внешне, и по качеству", - сказал Медведев.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Зенита" высказался об ухудшении качества поля на "Газпром Арене"
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о состоянии газона на домашнем стадионе команды - "Газпром Арене".
Фото: ТАСС