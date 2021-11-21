- Вопрос в том, что команду выстроить за столь короткое время, какое было у Карпина, невозможно. А все требуют результата. Надо дать Карпину спокойно работать, и всё, независимо от результата. Когда говорят, что выйдешь из группы и тогда продолжишь работать - это неправильная постановка. Даже в случае неудачи в стыках следует дать продолжить работать Карпину, - передает слова Тарпищева РИА Новости.
Сборная России под руководством Валерия Карпина, который был назначен на должность главного тренера в июле 2021 года, провела 7 отборочных матчей к ЧМ-2022. В них наша команда одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, набрав 16 очков. Уступив сборной Хорватии в игре 10 тура квалификационного турнира, наша команда заняла второе место в группе H и в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира в Катаре.
Тарпищев: надо дать Карпину спокойно работать. Даже в случае неудачи в стыках
Президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев прокомментировал работу со сборной России ее главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РФС