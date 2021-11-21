Как сообщает источник, Карпин продолжит тренировать национальную команду как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2022. Они состоятся в марте следующего года. Отмечается, что Карпин намерен объявить о том, что останется в сборной в YouTube-программе "Коммент.Шоу".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Источник: РБК-Спорт
СМИ: Карпин останется главным тренером сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин останется на своем посту.
Фото: РФС