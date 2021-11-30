— Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, про которые я сегодня говорил. Это всегда продуктивно. Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые [не прилетели] из-за погодных условий, — цитирует Карпина "СЭ".
Сегодня, 30 ноября, сборная России провела собрание в одном из отелей Москвы. Сообщается, что футболисты и наставник команды Валерий Карпин на нем подвели итоги отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, по итогам которого национальная команда вышла в стыковые матчи турнира. В марте 2022 года Россия сыграет против Польши.
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"Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, про которые я сегодня говорил". Карпин — о собрании сборной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги общения с командой в Москве.
Фото: РИА Новости