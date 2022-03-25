Напомним, вчера, 24 марта, итальянцы в Палермо проиграли сборной Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче. Италия пропустит второй чемпионат мира подряд.
"Итальянцы очень много ошибались. Итальянцы действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Еще им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам!
Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле", - цитирует Карреру Чемпионат.
В финальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022 Северная Македония сыграет с Португалией. Игра пройдет 29 марта на стадионе "Драгау" в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Каррера: Италия очень много ошибалась, а Македония сыграла матч своей жизни
Бывший главный тренер "Спартака" прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2022.
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